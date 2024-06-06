環境部長彭啟明今到立法院社環委員報告「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規畫」。（蔡佩珈攝）

事業廢棄物排擠家用垃圾、廚餘等一般廢棄物處理量能，立委指出，去年高達百萬噸事業廢棄物進入公有焚化爐，各縣市垃圾處理量都被排擠，環境部必須使事業廢棄物有合適去化管道。環境部回應，將設置12座事業廢棄物處理設施，並輔導固體再生燃料（SRF）業者，如果成功，將能大量減少減少事業廢棄物量。

環境部長彭啟明今到立法院社環委員報告「廢棄物暫存量逐年攀升，廢棄物處理政策短中長程規畫」。

環境部統計，去年全國廢棄物總量高達3162萬噸，其中一般廢棄物占36.6％，其中58.3％回收利用；事業廢棄物占63.4％，其中85.4％再利用，目前全國共24座大型垃圾焚化爐，每年約可處理650萬噸垃圾，而到去年為止，全國107座垃圾掩埋場，其中53座已累計暫置高達84萬噸垃圾。

環境部解釋，大型垃圾焚化爐2017年起全面完工後，家戶垃圾焚化量穩定成長，但因開始同時處理一般事業廢棄物，加上當年度將事業員工生活垃圾改列一般廢棄物、部分垃圾歸為非例行性排出垃圾，一般廢棄物暫存量從2017年逐年攀升到去年的84萬噸，預估2036年才能完全去化。

國民黨立委邱鎮軍指出，各地方事業廢棄物專門處理設施申設不順利，去年高達171.5萬公噸事業廢棄物進入公有焚化爐，占用公有焚化爐3分之1的處理量，使各縣市垃圾處理受到事業廢棄物排擠，目前桃園、新竹、南投等地垃圾堆積如山，特別是桃園市龍山區店子湖垃圾掩埋場，已堆積大量垃圾。

他強調，因公有焚化爐處理事業廢棄物費用較低，部分業者藉此獲得暴利，環境部不能坐視不管，但事業廢棄物沒去處，業者反而會亂倒，環境部也得重視。

環境部長彭啟明表示，因國人習慣網購、利用外送，也越來越多人外食，尤其事業員工生活垃圾改列一般廢棄物，使得一般垃圾量越來越多，未來將新設置5座焚化爐，到2027年總處理量能將達到每年700萬噸。

彭啟明指出，未來除了要增設12座事業廢棄物處理設施，也因為SRF廠問題多，將籌組「SRF營運體檢輔導團」，3月內進行產業輔導，診斷問題並提出解方跟體檢報告書，中長期盤點SRF產業營運動態及效益，提出SRF白皮書，並協助業者成立聯盟，只要SRF產業發展成功，將能大量減少事業廢棄物，SRF不該被汙名化。