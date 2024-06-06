LUXGEN n7以國產電動車搭配集團水平資源建構完整的新能源交通服務生態系，推動台灣電動車真正普及，在n7量產階段，嚴陳莉蓮執行長也特別參與試乘，並親赴三義工廠生產線視察，力求將最好的品質提供給消費者。

另外，為推動數位及永續發展，LUXGEN n7滿電特仕版也將延續會員優先的線上銷售模式，將傳統新車上市的宣傳與營業資源轉而集中提供LUXGEN客戶最有價值的產品與服務，給予車主、股東、首批純電代言人及純電夥伴優先的特權。

新世代純電休旅n7以「純粹亮點」為核心設計語彙，外型延續 LUXGEN「以風塑形」的理念，不僅車身線條簡約時尚，搭配後驅配置、加速度隨呼隨至的純電動力系統，是國內同價格帶唯一具備純電動力之中大型SUV，擁有2920mm軸距的寬敞車室空間，搭載智慧駕駛輔助ADAS Lv.2+、OTA雲端更新、快充隨插即用以及讓你輕鬆車宿的V2L車外供電露營模式等領先業界的功能與服務，此次伴隨LUXGEN n7滿電特仕版的上市，全車系更全新升級搭載了「V2V車對車供電功能」，已交車的車主，8月起也可以透過OTA的方式更新此功能。

最後，LUXGEN為提供LuxClub會員更充沛的服務能量，持續加大投資，6月起於東部新增宜蘭、花蓮交車中心。