裕隆集團首場股東會由裕隆打頭陣，裕隆集團董事長嚴陳莉蓮因下雨塞車，延遲20分鐘到底股東會場，她一上台就先向股東致歉，不過嚴陳莉蓮同時帶來好消息，表示自主品牌納智捷推出n7電動車預購，3月底已經開始交車，6月n7將啟動新一波會員招募，開放接單，希望能讓更多人喜歡電動車，有望達成年銷量破萬的目標。

裕隆今日召開股東常會，不過因天氣不佳、路上大雨，直到早上9點還沒見到嚴陳莉蓮的身影，司儀隨即宣布，因天候因素導致塞車，嚴陳莉蓮還在路上，將儘速趕赴，直至9時20分嚴陳莉蓮才踏進會場，不過股東仍相當捧場，現場響起如雷掌聲。

嚴陳莉蓮表示，去年台灣車市恢復正常供應，裕隆汽車獲利也回到疫情前的水準，每股盈餘來到4.63元。去年也是裕隆成立70周年，在新能源車時代，我們秉持著成為台灣「綠色移動創新者」的目標，自主品牌納智捷推出n7電動車預購，短時間內就累積1萬張以上的訂單，今年3月底已經開始交車，4月份取得台灣電動車銷售冠軍，接下來，6月n7將啟動新一波會員招募，開放大眾接單，有望達成年銷量破萬的目標。

至於裕隆的起家厝，去年開幕的裕隆城，是新北最大的複合式商場，開幕期間創下單日七萬多人次的紀錄，已成為新店一日生活圈的核心，將為本公司創造更多的獲利。

嚴陳莉蓮強調，強化企業ESG的永續發展一直是裕隆集團的經營方向，在全體同仁的努力下，裕隆今年已連續十年榮獲台灣證交所「公司治理評鑑排名前百分之五」的殊榮，希望能夠再接再厲、保持好成績。