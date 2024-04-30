納智捷慶祝LUXGEN n7啟動大量交車，5月報稅季祭出今年度最划算購車優惠「無限專案」，購買指定車款「U6 NEO 環景勁化版」與「URX NEO 5人大生活家版」，搭配舊換新最低入手價格66.6萬起，折扣幅度高達17.2萬元。

納智捷表示，消費者將能以不到70萬的入門小型休旅價格輕鬆擁有中大型休旅的車格，享受大空間和充沛的動力，以及與n7相同、全新世代專屬的「純粹亮點」設計語彙。邀請喜愛LUXGEN的準車主想入手URX、U6車款就趁現在。

納智捷表示，旗下70萬級距中大型休旅 U6 NEO，不僅給予憧憬跑格休旅的買家增添顏值外，更具備超越同級的舒適大空間、大馬力，以及全方位主被動安全科技配備。其中包含實用的AR View＋ 360度環景影像、最新世代的LUXGEN THINK＋ 5.0人因介面，以及標配10.25吋極智炫彩數位儀錶板等豐富配備，全面滿足所有新世代族群的智慧用車生活。

LUXGEN 5月推出限時優惠「無限專案」，消費者購買「U6 NEO 環景勁化版」即可以本年度超低優惠舊換新的無限價66.6萬元（原售價83.8萬）。

URX NEO 5人大生活家版 今年最優惠無限價78.8萬元起

另外，憑藉結合SUV、MPV以及福祉功能的獨特定位而廣受消費者青睞的URX NEO車款，LUXGEN也同樣祭出最優惠的「無限專案」，消費者於5月份購買「URX NEO 5人大生活家版」，可享受超低優惠舊換新無限價78.8萬（原售價94.8萬），輕鬆入主高顏質、高馬力、高科技、大空間的車款。URX NEO配備ACC全速域主動車距巡航系統（含Stop ＆ Go）的智慧安全科技，享受安心且舒適的乘車體驗，並可依據自身不同的使用需求，選擇5人座、7人座或多功能樂活福祉後艙等豐富的車型配置。

納智捷表示，URX NEO、U6 NEO皆支援Apple CarPlay與Android Auto，無論導航、聽音樂都可輕鬆操作，享受娛樂體驗。