大陸商務部網站顯示，細則明確補貼範圍和標準。自細則印發之日至12月31日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合節能要求乘用車新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼。
細則明確補貼申領流程。擬申請汽車以舊換新補貼的個人消費者，應於2025年1月10日前，透過登錄大陸全國汽車流通資訊管理系統網站，或「汽車以舊換新」小程式，填報申請資料，相關資料應於細則印發之日至12月31日期間取得。
大陸商務部、財政部等7部門26日公布「汽車以舊換新補貼實施細則」（簡稱細則），明確汽車以舊換新資金補貼政策。對報廢兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼人民幣（下同）1萬元。對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7,000元。
大陸商務部網站顯示，細則明確補貼範圍和標準。自細則印發之日至12月31日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車，或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買符合節能要求乘用車新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼。
細則明確補貼申領流程。擬申請汽車以舊換新補貼的個人消費者，應於2025年1月10日前，透過登錄大陸全國汽車流通資訊管理系統網站，或「汽車以舊換新」小程式，填報申請資料，相關資料應於細則印發之日至12月31日期間取得。
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