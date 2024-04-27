立法院國民黨立委傅崐萁一行今天（27日）上午10時20分參訪位於大興的北京高級別自動駕駛示範區創新運營中心。大陸國務院總理李強3月13日才剛去自駕示範區考察調研。這裡是自動駕駛的實驗區，藉由不斷收集數據、完善安全，重點建設全球首個車、路、雲一體化的示範區。

參訪北京自動駕駛示範區 傅崐萁曝乘無人車趣事 @ChinaTimes

高級別自動駕駛和普通汽車相比，車輛加裝了自動駕駛軟體、雷射雷達、毫米波雷達、高解析度定位、超清攝影鏡頭，這些都是車輛的眼睛，200公尺範圍內的動態、靜態物體的位置訊息和速度訊息都可以被捕捉到。高級別自動駕駛就是指標準中的L4和L5級，主要特點是汽車控制、狀態監視以及失效應對都能夠無人進行，被認為是真正的自動駕駛。

L5是指在任何情況下車輛實現自動駕駛，而L4級別則有一個重要前提，就是車輛在一定範圍內實現無人駕駛。

目前在北京經開區大街小巷奔跑的自動駕駛汽車都達到了L4級別，他們就行駛在一般道路上，在經開區範圍內開展自動駕駛測試。高級別自動駕駛想要實現規模化，前提之一就是要解決安全問題，這就離不開「車、路、雲」一體化。目前大陸國內外自動駕駛企業主要採用的還是單車智慧技術路線，遇到極端天氣和被遮擋的情況下，就會存在視覺盲區，因此基於網聯的自動駕駛技術路線，正在逐漸成為業界共識。

據央視新聞報導，2020年北京經開區率先提出了建設車、路、雲、網、圖五大體系，用一體化方式解決高級別自動駕駛的難題。在支持單車智慧繼續迭代完善的基礎上，將重點建設全球首個車路雲一體化高級別自動駕駛示範區。通過車網深度融合，實現車路協同，發揮網端作用，降低車端成本，促進汽車產品創新和產業轉型。

目前車路雲一體化高級別自動駕駛示範區，正以北京經開區全域為核心開展建設，將逐步完成全市600平方公里的擴區建設工作，同步完成，政策先行區擴區推進，5高鐵站2機場包括：北京站、北京西站、北京南站、清河站、北京北站以及首都機場、大型機場等重點應用場景落地。

2024年2月消息，北京市高級別自動駕駛示範區為百度、小馬智行、AutoX安途和文遠知行頒發高速道路載人示範應用通知書，這4家企業旗下智能網聯乘用車獲准在北京經濟技術開發區（北京亦莊）至北京大興國際機場航站樓之間開展載人接駁。這標誌著世界首個首都城市機場自動駕駛接駁載人示範場景正式開放。