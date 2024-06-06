台北捷運公司肯定電聯車行車專員連穎承拾金不昧的表現，特地安排於主管會報上公開表揚。（台北捷運公司提供／劉彥宜台北傳真）

許多民眾都有搭乘捷運下車卻忘記帶走隨身物品的經驗，台北捷運公司電聯車行車專員連穎承日前在淡水信義線列車上，就發現1個裝有150萬現金的女用後背包，立刻依公司遺失物規定處理，最後順利將現金物歸原主，而這筆鉅款是失主家人預備手術的醫藥費用，幸好並沒有耽誤病人的手術排程。

連穎承日前駕駛由北投站前往大安站的區間車，抵達終點站後，例行性步行巡查電聯車車廂，看到座椅上有個深藍色雙肩式的女用後背包，立刻以無線電對講機回報行控中心，並將後背包帶回辦公室後，依公司撿拾遺失物相關規定流程，清點發現背包裡竟有150萬元現金。

連穎承驚呼，「沒想到會撿到這麼多錢」，也擔憂失主遺失這麼多錢一定很心急，好在失主已向警方報案，後續順利領回鉅款時，更是滿心激動，因為這筆錢是要準備給家人去醫院手術治療的費用。連穎承對此也感到非常欣慰，慶幸沒耽誤到病人的手術排程，同時也有滿滿的成就感。

連穎承進入北捷服務已有14年，值勤時與旅客最接近的距離，莫過於站出列車駕駛室做指差動作時，短短幾十秒時間，看到旅客親自道謝，還有孩童向他揮手道別，成為駕駛電聯車時的最大動力。

北捷也提醒旅客，東西不見勿慌張，除請車站人員協尋，手機亦可立即下載使用「台北捷運Go」APP，利用AI智慧客服通報，方便尋找遺失物。