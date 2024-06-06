商業服務業景氣暢旺，商業發展研究院6日發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，今年4月的景氣循環領先綜合指數來到0.0911個標準差，在7個子指標中，景氣回升者再增為4個，且綜合數據顯示，預測到今年10月可望進入歷史經驗上的「準繁榮」境界。

商研院景氣預測小組指出，商研院（CDRI）商業服務業景氣循環指標系統中，經過同行指標綜合指數連續20個月上升後，領先指標綜合指數終於在4月脫離衰退，步入復甦。帶領該小組的商研院董事長許添財指出，此項趨勢的變動，提供了整體商業服務業持續復甦的確定性環境。

商業服務業主要業別的批發、零售及餐飲業，由經濟部統計營收、國發會編制景氣燈號，4月已顯示，批發、零售及餐飲業營業額變動率：由上月上修值5.1％增為11.4％，燈號由綠燈轉呈紅燈。與商研院此次的分析結果相互呼映。

但該小組提醒，需注意具有「領先指標之領先指標」意義的民間固定投資缺乏增長動能、以及失業給付初次認定受理件數增加，已然隱含著未來景氣要持續強勁復甦的不確定風險，對於整體景氣要持續強勁復甦會有限制。

此外，商研院個別提出住宿餐飲業進一步分析。商研院景氣預測小組指出，住宿餐飲業是新冠疫後領先復甦的商業服務業，卻於去（2023）年5月結束21個月的景氣循環上升，景氣循環趨勢轉而向下，於今年3月已顯現成長明顯遲緩跡象，以長期循環趨勢值來看，去年5月103.6為最高點，今年3月降至99.41，4月又降為98.8， 需關注住宿餐飲業是否已遇到成長的瓶頸，殊值注意。