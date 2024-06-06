商業發展研究院6日發布最新台灣商業服務業景氣循環分析預測，商業發展研究院董事長許添財就景氣最新情況，分析重要政策的蘊含，提醒目前顯示疫後以來的「不均衡復甦」，使得台灣原有的長期產業「結構不均衡」相互交互糾纒；而不均衡復甦進一步與通貨膨脹併發為「不均衡膨脹」(uneven inflation)，帶來兼具高成長機會、卻又極度不穩定風險的狀態。

「不均衡復甦」、「結構不均衡」，以及「不均衡膨脹」的三不均衡，是許添財警告台灣整體經濟及景氣持續復甦面臨的多重阻礙。

就「不均衡復甦」與「結構不均衡」二項，許添財分析，這意謂著短期的景氣變動對策、和長期經濟發展政策，都必須不同行業特別之需，分別以量身訂做的精準措施（tailor strategies and policies）為之，不能以傳統一般化的財政政策或貨幣政策為滿足。

「不均衡膨脹」則來自新冠疫情衝擊加上地緣政治因素，加上不均衡復甦與通貨膨脹所併發出來的。許添財指出，成長部門與區域呈現需求與物價扶搖直上的「螺旋狀通膨」(spiral inflation)，技術進步部門推動可能兩位數（Double-digit）的物價與工資同時上漲；但技術不發達的部門或區域，同樣受到成本上推的物價上漲威脅，但工資的提高則呈現太遲（late）與太少（little），是典型的「停滯膨脹」現象。螺旋狀通膨與停滯性通膨並存的經濟或時代，正是「不均衡膨脹」的呈現。

許添財指出， 「不均衡膨脹」是兼具高成長機會卻又極度不穩定風險的狀態，若任由市場自然發展，其結果是分配不均更加速惡化，終於影響總體有效需求的增長與社會安定而衰退；若施以一般性緊縮政策，並無法抑制進步部門的「螺旋狀通膨」，卻造成落後部門的提早或進一步衰退。

為確保經濟的穩定復甦與成長，許添財認為，必須對落後部門與區域施以量身訂做的相關振興輔助政策（tailor policies）。從商研院的景氣循環指標系統的指標變動觀之，明顯的就是傳統製造業與商業服務業。