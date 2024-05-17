英特爾曾喊話到2030年將在全球晶圓代工市場超越三星，但韓媒《Business Korea》撰文指出，英特爾僅14個月就更換晶圓代工業服務務部門負責人（IFS），顯示英特爾進軍晶圓代工面臨日益加深的困境。

消息人士指出，英特爾近期新任命O'Buckley為IFS部門負責人，未來他將直接向英特爾執行長季辛格匯報，這代表英特爾在短短14個月就發生領導高層異動。

報導指出，英特爾更換領導高層，代表其徹底改革代工業務的意圖，但這也顯示英特爾遭逢巨大壓力，該業務但仍繼續出現重大虧損。

從今年開始，英特爾分拆晶圓代工業務，並單獨揭露業績，今年第一季代工銷售額為44億美元，比去年同期下降10%，報導認為，英特爾的顯著弱點是缺乏大規模生產尖端製程的經驗。

部分分析師對於英特爾的前景抱持悲觀態度，質疑英特爾代工業務能否在2030年達到收支平衡點。 英特爾代工業務在2023年第三季營收市占率排名第9，但第四季就跌出前十。