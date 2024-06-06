立法院內政委員會今通過「海洋保育法」初審，全案審竣且毋須經朝野協商，明定主管可劃設海洋庇護區，並且區分為核心區、緩衝區、永續利用區層次管理，未來行為人、海陸域交通工具駕駛人或船長進入海洋庇護區，最高可罰新台幣50萬元，海委會應設審議會劃定海洋庇護區。

海委會主委管碧玲表示，後天就是國家海洋日，條文毫無保留送出委員會，就是送給台灣海洋最好美的禮物，漁民原住民受到的衝擊最直接，因此在劃定海洋庇護區的過程，給予他們3分之1審議委員的比例，而審議會也採取3分之2多數決。

海委會表示，海洋保育法草案將有助政府與民間合力強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」3大目標，賦主管機關「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」等5大權限。

初審通過條文明定，海洋保護區管理政策方針實施後，中央主管機關每5年，應該至少檢討1次。另外，中央主管機關得就海洋生態系統有特別保護必要，未經其他主管機關劃設為海洋保護區者，劃定為海洋庇護區。

審議會由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等，以及有關機關代表組成，其中不具官方身分的代表人數，不得少於委員總人數2分之1，原住民及漁民團體的代表總人數，不得少於委員總人數3分之1。

此外，違反規定進入海洋庇護區的核心區，包括行為人、海陸域交通工具駕駛人或船長，處以新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，其中誤入海洋庇護區的核心區，經過勸導駛離者不罰，但其為最近2年經勸導又再犯者，則不在此限。