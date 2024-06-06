海洋保育法草案自2019年起草，歷經多年討論、社會溝通及行政協調，立法院內政委員會於6日做第四次審查會議，針對最爭議的審議會組成、罰則額度等取得共識，全案審竣且毋須經朝野協商，送院會逕付二讀。

海洋委員會主委管碧玲感謝內政委員會及民間團體的協助，能在6月8日國家海洋日前通過審查，意義重大，對台灣珍貴的海洋資源保育跨出最關鍵的一步。

海委會表示，海洋保育法草案將有助於政府與民間合力強化「保護海洋生態環境」、「整合海洋保護區效能」及「保育海洋生物多樣性」3大目標，賦予主管機關「劃設庇護區」、「管理保護區」、「公告禁限制行為」、「調查實施保育措施」、「派遣觀察員蒐集資料」等5大權限，並提供「吹哨者條款」以及「公民訴訟」等2大公民監督途徑。且提供用海單位「審議會參與決策」、「庇護區兼容永續利用」以及「信賴保護原則」等3大保障。

今（6）日通過草案計5章31條及8項附帶決議，提醒海委會就因應昆明-蒙特婁公約等國際趨勢，統合相關機關，強化科學調查，建置資料庫及資訊公開透明。