平鎮高中左投林維恩以一紙總額135萬美元合約加盟運動家，國際球探部門總監夏普（Steve Sharpe）稱林維恩是很懂得贏球也很搞笑的球員，長年在台灣關注好手的球探希斯洛普（Adam Hislop）認為，這樣的個性讓他來到更容易融入新環境、不同的文化中。

夏普致詞時說道：「維恩真是很懂的贏球，也是很搞笑的球員。我們從11歲開始注意到他的能力。」在台灣挖掘未來之星15年的球探希斯洛普解釋何謂「懂得贏球」，他記得2017年重光盃時，因為下雨導致四強、冠軍賽同一天舉行，林維恩2場都登板，「他那時還很小，很驚訝可以丟2場都贏，印象非常深刻。」

希斯洛普透露，從林維恩11歲時就知道他，但沒有特別關注，「最大成長還是在U18時，那時候我們已經知道他的能力在哪裡，在壓力這麼大的比賽、這麼多人在看，讓人更信賴他的能力。」

而希斯洛普認為林維恩搞笑的個性對球員來說不是壞事，最廣為人知的就是模仿前台北市長柯文哲，「因為到新的環境、新的文化，這樣的特質比較容易跟人相處，我相信他一定不會有適應的問題。」

目前運動家隊會朝著先發投手角色培育林維恩，而在等待簽證下來的這段時間球隊也已經派了體能教練協助他進行訓練，預計6週左右、拿到簽證就會立刻啟程赴美。