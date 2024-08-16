蘇姓民眾今年初在住處附近巷子曬梅干菜，引起黃姓鄰居不滿，竟掀翻網子導致梅干菜落地汙損，蘇男認為梅干菜沾染砂土不能吃了，對黃男提起毀損罪嫌提告，新竹地院法官審理後，認為吃梅干菜之前本來就要清洗，梅干菜本身並未喪失全部或一部之原有效用，判黃男無罪。

黃男與蘇男兩人為鄰居關係，蘇男今年2月中在住處附近巷子鋪設綠色網子曬梅干菜，因位置鄰近黃男住處，心生不滿的黃男掀翻網子，導致梅干菜落地汙損。蘇男認為梅干菜沾染沙土不能食用，減損梅干菜用益價值及乾燥保存功能，依毀損罪嫌提告。

黃男在偵查中坦承確實掀翻網子導致梅干菜落地，但是因為曬梅干菜的地方靠近他住處外牆，蘇男曬之前沒有經過他同意。新竹地院法官認為，曬梅干菜的地方屬於社區的通道，蘇男在曬之前沒有經過其他區分所有權人同意，足認蘇男曬梅干菜地點已非他所能單獨管理地點，難認定黃男主觀上是基於毀損之犯意為之。

法官認為，蘇男本就把梅干菜擺放於地上日曬，原即有汙泥沾染的可能，按常理於食用前本就需洗滌，實與一般不需清洗即可食用之食品不同，黃男雖掀網致梅干菜落地，倘以一般清洗加以滌淨，當可清除汙泥，尚難遽認梅干菜已達於損壞或不堪用之程度，梅干菜本身並未喪失全部或一部之原有效用，與刑法第354條毀損罪之犯罪構成要件未合，判黃男無罪。