主計總處統計的家庭收支調查結果出爐了，2023年每戶家庭可支配所得平均數為113.7萬元、年增2.5％，中位數為96.1萬元、年增2.2％；主計長陳淑姿表示，若將每戶數分為5等分位，最高與最低分位的家庭所得差距為6.12倍，較前1年減少0.03倍，貧富差距持續改善中。

主計總處官員16日解釋，最高20％家庭每戶平均可支配所得為230.2萬元、年增2.6％，最低的20％家庭每戶可支配所得為37.6萬元，貧富差距是最高20％除以最低20％；貧富差距持續改善，主要是去年有現金補發，這對倍數有正向的改善效果，其次，租稅、社會福利等效果加總起來後，也有助於讓倍數差距縮小。

主計總處進一步指出，政府針對弱勢族群提供各種補助，包括中低收入戶補助、老農津貼、育兒津貼等，總計去年家庭和政府間的移轉收支縮減所得差距1.37倍，如不計政府移轉收支，所得差距倍數為7.49倍，年減0.01倍。