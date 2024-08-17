桃園市八德警分局高明派出所長蔡東洲（右）因查緝多數槍砲毒品案件，連續於2018及2019年獲得縣市模範警察表揚，也獲頒優秀青年的殊榮。（蔡東洲提供）

桃園市八德警分局高明派出所長蔡東洲從小家境貧寒，父親在國二時癌症逝世，母親一手拉拔4個小孩長大，蔡東洲雖考取國立大學，卻因經濟問題無法就讀，也為了補貼家計報考警專，蔡東洲多次獲得縣市模範警察表揚，他也坦言「國家賦予權利，就該認真服務民眾」。

蔡東洲表示，從小因家裡經濟困難，父親又在國二時因病去世，母親需照顧4個小孩，僅憑中低收入戶補助維生，他說「沒有錢買參考書，只能和同學借」，或是利用去補習班試聽的機會拿到參考資料，而蔡東洲也不負眾望考取嘉義高中，但高中畢業後卻再度因經濟問題，沒辦法攻讀大學。

蔡東洲說，當時成績可以上國立大學及前段班的私立大學，但是家境因素無法支援，進而決定報考軍校或警校，因當時就讀警專每個月都有補助零用金，可以補貼家用，也不會造成母親的負擔。

蔡東洲提到，警專畢業後在新北服務，並於2014年回到家鄉雲林服務，爾後因自我挑戰於去年調至桃園。身為警察的他，為民服務一直是他的志願，因查緝多數槍砲毒品案件，連續於2018及2019年獲得縣市模範警察表揚，也獲頒優秀青年的殊榮。

提到印象深刻的案件，蔡東洲說，雲林北港曾有個屠夫案，弟弟以殺豬式砍殺哥哥，雖自始至終都沒有認罪，但法官還是依證據判刑，當時蔡東洲以地毯式搜索掌握所有的證據、監視器，他坦言「能夠幫助死者圓滿才是最重要的事」。

蔡東洲強調，從警時間不長不短，但希望可以在任內盡可能服務大眾，國家賦予警察權力，更應該做好警察該做的事，「身在官門好修行」，會向警察求助的民眾都是已經走投無路了，而警察更該盡全力服務。

蔡東洲也說，期盼可以透過自身奮發向上的經歷，喚醒對前途迷茫的青少男女，不要因為家境因素而放棄對未來的渴望，只要肯努力向前，必定會有晴空萬里的一天。