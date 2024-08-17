一名網友分享，父親生前有酗酒行為，喝到出現幻聽、行為異常等症狀，甚至一度輕生，讓家人以為他撞邪，直到戒酒後才沒再出現類似行為；醫師解釋，肝臟喪失正常代謝功能後產生的併發症之一為肝腦病變，患者會出現情緒異常、睡眠失調、昏迷等症狀，提醒千萬不要酗酒，避免造成嚴重脂肪肝與肝硬化。

一名網友近日在PTT媽佛板表示，父親生前有酗酒行為，常常隔天清醒後不知道前一晚在哪裡跟哪些人喝酒，某天在家看電視時，父親突然詢問家人有沒有聽到奇怪的聲音，最後他蹲在桌腳旁專心的聽，把家人都嚇壞，此後就常常出現類似行為。

原PO的爸爸說，奇怪的聲音會出現在各處，某天他為了聽清楚一點，竟拿掏耳棒挖到耳朵流血，還曾半夜不開燈蹲在牆角處，讓家人以為父親撞邪，帶他到各大廟宇收驚拜拜卻不見好轉，最後父親輕生稱聲音來源就在他體內，幸好家人發現的即時，緊急送醫後沒有大礙，而因為這起事件，父親逐漸把酒戒掉，奇怪的是那股聲音此後也沒再出現了。

文章上線後引起網友瘋傳，有人分享自己的父親也曾出現類似狀況，就醫後發現不是身心上的問題，而是肝臟相關疾病，用藥後情況明顯獲得改善。

一名自稱是醫師的網友解釋，肝臟喪失正常功能後會無法代謝腸內菌消化食物產生的含氮廢物（NH3,ammonia），這些廢物透過血管進入腦部後會傷害腦細胞，造成肝腦病變併發症，症狀有睡眠失調、情緒異常、注意力不佳、嗜睡等，嚴重的甚至會昏迷，常見的原因則有便秘、感染、腸胃道出血、吃太多含氮食物（動物性蛋白）及過量飲酒，提醒民眾千萬不要酗酒，避免脂肪肝與肝硬化。

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