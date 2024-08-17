臺北市後備憲兵荷松協會113年自強大會及暨全民國防宣導活動，於今（16）日中午在臺北市中山區典華飯店舉行，各行政區後憲及梅荷夫人一早起床盛裝打扮，出席臺北市後備憲兵的年度盛會，台北市長蔣萬安也親自出席參加。

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥中將致詞。(戴志揚翻攝)

臺北市後備憲兵荷松協會理事長張欽育表示，後備憲兵是獨立於全國後備軍人團體的社團組織，所有成員均為憲兵退役的學長、學弟，因此，在每一次的活動聚會中，大家都有聊不完的共同話題，同時在個人的事業發展中，也能互相扶持及幫忙，尤其是在「整軍飭紀」的憲兵歌音樂響起時，大夥更是立即合唱那首曾經陪伴大家度過多少夜晚的晚點名軍歌。

蔣萬安市長與荷松總會及各縣市荷松協會幹部合影。(戴志揚翻攝)

蔣萬安市長與臺北市荷松協會幹部合影。(戴志揚翻攝)

市長與全體後憲學長合唱憲兵歌。(戴志揚翻攝)

臺北市長蔣萬安今天也由曾任憲兵中部地區指揮官，現任臺北市兵役局李治安局長陪同下，撥冗出席出席臺北市後憲大家庭的年度大會。蔣市長致詞時特別表示，「一日憲兵、終身憲兵」是憲兵的光榮傳統，「憲兵是領袖的鐵衛隊」一直以來都是象徵榮譽的軍種，是維持國家的基石力量，因此，特別要在此表示尊崇。

張欽育理事長致詞。(戴志揚翻攝)

後憲學長組成凱薩樂團現場演出。(戴志揚翻攝)

張欽育指出，今年的大會除了表揚績優後備憲兵及梅荷夫人，也特別邀請憲兵指揮部指揮官鄭中將、許多以往軍中長官以及曾任臺北憲兵隊隊長的長官們共襄盛舉。

梅荷夫人熱情演出「熱情的沙漠」。(戴志揚翻攝)

另外，中華民國後備憲兵荷松總會會長張進發也特別由臺中市偕同各縣市荷松協會主要幹部到場參與盛會，這場大會同時也是張理事長個人的畢業典禮，明年起，也會依據荷松協會傳統，由曾華山副理事長接任第11屆理事長，相信在下一屆曾理事長的帶領下，臺北市後備憲兵一樣能延續發揮「和平、勇敢、廉潔、慧敏」的優良憲兵軍風。