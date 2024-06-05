為了使學生們暑假期間也能充實自我學習防災知識，北市政府消防局特別與TOMICA小汽車合作，於113年7月2日至19日假消防局防災科學教育館(臺北市內湖區成功路2段376號)，每週二至週四辦理「消防營-防災探險」活動，以及每週五辦理體驗消防專業工作的「消防職人營-消防開箱Let’s Go」活動；本次活動將於6月5日（星期三）上午10時起開放報名，並於6月21日(星期五)下午4時報名截止（如額滿即提前截止），全程免費，採網路報名方式。

（報名網址：消防營- https://www.beclass.com/rid=284d890665545f12eaad）

（報名網址：消防職人營- https://www.beclass.com/rid=284d89066554bb14592a）

「消防營-防災探險」活動中，小朋友們將化身為超時空城市救援隊成員，經歷模擬火場煙霧瀰漫、地震發生時的巨大搖晃，以及TOMICA世界結合防災公園等情境進行各式防災探險及挑戰，擔任起拯救世界的責任，並從中學習包含火災通報及自救應變、地震應變、防災公園運作等知識，以及「視訊119APP」、「急救先鋒APP」、「臺北市行動防災APP」及「臺北防災立即go」電子書等科技防災工具應用方式，讓小朋友透過親身體驗習得防災技能；另外也規劃了防火作戰趣味遊戲競賽活動，讓小朋友以團康活動方式認識新朋友、培養團隊合作默契，防災應變互助的核心精神。

「消防職人營-消防開箱Let’s Go」活動中，學生們可以體驗擔任消防員，學習穿著消防衣帽鞋等個人防護裝備執行任務，深入了解消防車運作及體驗操作各式救災裝備器材，以及擔任瞄子手佈線射水、模擬搜救人員穿越迷宮障礙救人等有趣互動體驗，並學習如何安全滅火、如何避免火災濃煙危害，以及救災時車輛如何避讓等防災應用知識，活動結束將頒發8小時之服務學習時數證書，讓大家可以一次達成遊玩、學習的雙重成就。

消防局表示，「消防營-防災探險」活動參與對象為設籍於臺北市或就讀於臺北市各國小一至四年級學生，「消防職人營-消防開箱Let’s Go」活動參與對象為設籍於臺北市或就讀於臺北市各國中、高中(職)學生，各級學生以112學年度為認定標準；若非設籍臺北市或就讀臺北市各級學校學生者，需父或母或監護人至少一方設籍臺北市，同時，消防局也邀請臺北市各育幼院及兒童少年福利機構等團體進行團體報名，並優先錄取以保障名額。

由於每年報名人數踴躍，再次提醒家長們儘早進行報名！讓您的孩子在暑假中過得充實又有意義。活動期間若因故(如颱風、水災、疫災…等災害)致無法辦理活動時，將以電話另行通知。相關活動聯絡資訊如下：

（1）中國青年旅行社有限公司 謝美薇小姐/02-23711226轉272；傳真：02-23110631。

（2）臺北市政府消防局 魏誌賢先生/02-27297668轉8716。