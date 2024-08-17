「臨床性侵害採證護理師-種子師資培訓課程」，於全台北中南各大醫院共招收30名急重症護理精英，課程涵蓋「性侵害採證」、「傷勢拍攝」及「法庭作證」等。17日首場在在童綜合醫院舉行，由聖保祿醫院副院長楊誠嘉講解「性侵害採證」課程，精進醫療人員驗傷採證技巧。

聖保祿醫院副院長楊誠嘉設計妨害性自主犯罪類型，有5種常見證據採擇情境，培訓護理師以小組團隊合作模式採精熟學習法，面對不同性侵害案類型的多元情境刺激及角色扮演，以認知記憶背誦、技能演練、溝通技巧執行及擔任考核官的批判性思考訓練，協助醫師進行適切的診療與埰證。

童綜合醫院護理部主任黃瑞芬表示，這次有急診、婦產等10名護理人員，參加種子師資培訓，以臨床性侵害採證護理專業，提供性侵害受害人獲得更全面性的整合照護，協助醫師進行適切的診療與採證，共同幫助受害者保全相關法律證據，以利司法系統進行後續調查，維護性侵害受害人權益。

副院長李博仁指出，童綜合醫院除守護民眾健康外，並營造優質職場環境，支持並協助護理師進行職涯規劃，強化凝聚護理同仁共同的照護理念，不定期舉辦各種不同的工作坊或課程等，讓護理同仁在工作之餘，也能依據個人需求學習精進自我的能力。

「臨床性侵害採證護理師-種子師資培訓課程」，另2場分別於31日在林口長庚醫院舉行的「傷勢拍攝」課程，由長庚科技大學護理系副教授陸振芳講授，及9月14日在高雄長庚醫院的「法庭作證」課程，主講人為主任檢察官梁光宗。