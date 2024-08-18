知名導演瞿友寧2013年執導電影《親愛的奶奶》，台灣豫劇表演藝術家張岫雲曾在劇中軋上一角，精湛演出讓觀眾印象深刻。而她在日前逝世，享嵩壽101歲，消息傳出後，瞿友寧凌晨在臉書發文哀悼：「我會一直想念您的」。

瞿友寧在臉書貼出《親愛的奶奶》海報，上頭是張岫雲對著鏡頭露出慈祥笑容的模樣，沒想到下一秒則是捎來噩耗，他哀慟表示：「不知道大家還記得我拍的電影《親愛的奶奶》嗎？片中的奶奶張岫雲，於8/11與世長辭」。回憶起當年邀約張岫雲演出時，坦言確實是一大挑戰，不過她在片場像個孩子般認真的模樣，意外變成所有人努力的最大動力。

《親愛的奶奶》張岫雲展現國寶級演技。（圖／中影提供）

瞿友寧談起兩人過往互動：「這些年，一有空都會想去看看奶奶，有時候陪她聊聊天、吃個飯、打個牌，總有個錯覺，奶奶會一直在。」如今得知張岫雲逝世噩耗，坦言相當難以接受，不過仍是強忍悲傷悼念：「她是華人世界最有名的豫劇大師，但在我心中，她就是親愛的奶奶，我會一直想念您的，希望您一直有牌搭子，有一起唱戲的好友，在那一個您正在啓程的旅途上，張岫雲奶奶，101歲，一定是仙了」。

張岫雲出席《親愛的奶奶》首映記者會。（圖／中時資料照）

張岫雲有「台灣豫劇皇太后」封號。（圖／中時資料照）

張岫雲為台灣豫劇貢獻良多。（圖／中時資料照）

張岫雲是台灣豫劇團開創者，長年來無私奉獻並將其發揚光大，是豫劇在台灣生根與成長的關鍵角色，不僅被封為「台灣豫劇皇太后」，更獲得民族藝術薪傳獎等獎項。在90歲高齡時，還參與電影、微電影演出，在《親愛的奶奶》、《神秘家族》中嶄露精湛演技，獲得矚目。