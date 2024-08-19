據創投資訊網Speeda資料，海外創投基金上半年投資日本新創公司金額年增近70％至1.52億美元，占日本整體創投金額約20％。同期日本整體創投投資僅年增4％。因地緣政治緊張令中國吸引力下降，促使創投業把目標轉向日本。