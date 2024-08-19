日本｜海外創投基金H1投資 年增近7成 06:112024/08/19 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 據創投資訊網Speeda資料，海外創投基金上半年投資日本新創公司金額年增近70％至1.52億美元，占日本整體創投金額約20％。同期日本整體創投投資僅年增4％。因地緣政治緊張令中國吸引力下降，促使創投業把目標轉向日本。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 福建｜上半年出入境客流年增近1倍 香港｜7月訪港旅客392萬人次年增近一成 上海｜19項措施推動三大產業創投發展 #創投基金 #創投 #日本整體 #增近 #資訊網 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 《觀光股》雲品Q2獲利近2年低 H1仍躍增近5成登峰 16:092024/08/15 財經 美國｜矽谷創投信心指數 上揚 03:462024/07/17 財經 《金融股》國票金敲定派利 營運主張穩扎穩打 11:582024/05/31 財經 大陸證監會：暢通私募股權創投基金「募資管退」 22:212024/06/28 財經 首季矽谷創投信心 創近三年新高 19:212024/07/16 財經 美財報季登場！預估第二季獲利年增近9％創2022年初最高 11:592024/07/08 財經 公益出租人減稅戶數 五年大增近二倍 18:002024/05/27 財經 《科技》生技展7月登場 論壇擴大3倍、展攤突破2200位 07:482024/06/28 財經 王道銀澳洲雪梨設辦事處 駱怡君：拚年底前獲當地核准 20:292024/06/26 財經 48家新創公司投資論壇秀技 專家：看好台灣新藥、醫材 18:452024/07/27 財經 暨南大學赴日本高知大學交流經驗 推動地方創生 15:122024/08/13 寶島 藥華藥7月營收8.8億元創新高 年增近倍 19:302024/08/05 財經 矽谷政治立場變了？科技創投大咖爭相捐款挺川普 00:212024/07/17 國際 《科技》「未來資本」年會大咖雲集 台日半導體密不可分 13:482024/08/17 財經 台灣大MyVideo觀看突破4.3億分鐘 返利黑卡新用戶年增近5成 18:542024/07/02 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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