台中市一名經營蝦料理餐廳的謝先生，近日打烊在收銀機的10元硬幣中，發現一枚老舊「壹圓」硬幣，背面除有先總統蔣公像外，還刻有「蔣總統八秩華誕」字樣，當下想是客人以1元混充10元用，但他的朋友看到後驚喊是「稀有幣」，網路上喊價賣到1萬8888元，讓謝先生笑說，「本來以為該張單虧損9元，沒想到暴賺近2萬元。」

謝先生表示，老舊的壹圓硬幣正面寫「中華民國五十五年十月三十一日」，背面則是先總統蔣公像，以及「蔣總統八秩華誕」和「中央銀行」等字樣，當下心想是客人以舊的1元混充10元付錢，將其拍下傳給朋友看，結果對方發現是稀有幣。

謝先生表示，朋友說「蔣總統八秩華誕」硬幣在網路上喊價到1萬8888元，讓他超級驚訝，並開玩笑說，本以為該張單虧損9元，沒想到暴賺近2萬元，同時也好奇古幣怎麼會在是市面上流通，但他沒準備轉賣，想收藏當紀念。

謝先生收到古幣（圖左），決定留著收藏。（圖／謝先生授權提供）

中央銀行券幣數位博物館網站指出，蔣總統八秩華誕紀念幣於民國55年10月31日發行，由55％銅、18％鎳、27%鋅製成，直徑為6毫米，發行目的主要是紀念蔣公80大壽。