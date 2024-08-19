位於台中市豐原區百年糕餅店「老雪花齋」，昨（18）日晚間有2名越籍女子因故在路邊開打、互相拉扯，其中武女僅穿黑色細肩帶背心，胸部差點走光，畫面流傳後掀起熱議。據了解，這場鬧劇後來甚至驚動消防局制止，並將分別左眼、左臉受傷的2名女子雙雙送往醫院治療；警方表示，詳細事故原因尚待進一步調查釐清。

警方調查，44歲武女、黎女雙方積怨已久，昨晚8時原本本相約在豐原區中正路212巷旁的土地公廟談判，卻沒想到期間竟從口角上升至肢體衝突，二人就在路邊拉扯、打得「難捨難分」。雙方愈打愈猛烈，一路追逐跑進對面「老雪花齋」，糕餅店員連忙勸架，2名女子仍持續拉扯互毆；眼見勸阻無效，隨即報警處理。

事發後，有民眾在臉書社群「豐原好康聯盟社團」上傳一則影片，畫面可見武女和黎女在地上扭打，其中身穿黑色細肩帶的武女被壓在地上，肩帶在廝打時不慎滑落，險些走光。

警方表示，獲報後隨即派遣15名警力到場，並將涉案相關人士帶回釐清，訊後全案依違反傷害罪、社會秩序維護法等罪嫌移送偵辦，同時通報勞政機關提醒雇主善盡管理責。