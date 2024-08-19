日本東京警視廳19日發佈訊息，指稱澀谷區櫻丘町一名20歲的大學生，涉嫌綁架一名14歲初中女生。該男子對指控予以否認，堅稱「我不認為我綁架了她，我也不認為她是未成年人」。

目黑警察局指出，該名男子於7月左右向該少女提供了自己家的複製鑰匙，並表示「你可以隨時過來」，本月12日至16日該名女孩待在男大生家中，女孩的母親在得知此事後，向警方報案。

警方調查，兩人是透過智慧型手機遊戲認識；警視廳目前正全力調查此案。