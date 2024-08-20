年度「最大滿月」今（20日）凌晨2時26分出現在台灣天際，命理師柯柏成在臉書上分享，這個天文界俗稱的超級藍月比平常滿月還大，非常難得一見，自古以來很多法術會在此時進行，尤其這次發生在鬼月，更增添神祕色彩，若在藍月出現3天之內進行招財祕法，將可帶來好財運。

柯柏成表示，這次的藍月比較特別，由於近地點的時間比較長，從8月19日起會連續3天都有相似的月相，因此錯過8月20日凌晨的時間沒有關係，3天內都可以做，這次的藍月發生在鬼月，也讓這個特殊月相的神祕性更引人關注。

柯柏成指出，天文界所謂的季節性藍月，是指一個有4個滿月的天文季節中的第3個滿月，每個季節（由季節至點和分點定義）有3個月份和3個滿月，但有時它會有第4個滿月。當藍月出現時，歐美民俗認為是神聖陰性力量達到最高峰的時候，這是一個能夠實現願望的滿月，在這藍月下許願的願望將會以不可思議的方式完成，可以趁這次的藍月向天上的月亮許願，願望儘量說明清楚，雙手合十仰望月亮即可。

柯柏成分享藍月招財祕法如下：

步驟1、先準備一個淺的碟子或盤子，大小能容納以下錢幣即可，在盤子中心放置6個字朝上的台幣1元硬幣（或其他金黃色硬幣也行）圍成一圈。

步驟2、接著在外圍上12個字朝下的台幣5元硬幣（或其他銀白色硬幣也行+），之後加上乾淨的水，使其淹過硬幣，最後拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時。

步驟3、最後將水拿去澆花或家中的盆栽，硬幣可以放在家中財位或分送家人好友帶在身上，而在三次的滿月期間內，就可以為自己帶來財運。

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