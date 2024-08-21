北市刑大偵七隊20日持搜索票前往高雄市左營區，查緝1起詐欺案件，發現55歲陳姓婦人經過附近，警方要求她出示身分證接受盤查，但陳婦情緒激動拒不配合，大喊「你們是假警察！」接著跑回家中並關門，轄區左營分局新莊派出所到場了解，並告知對方是台北刑警時，陳婦和其家人仍極不配合，刑大警方最後選擇破門並查驗身分，但陳婦一家確實也與詐欺案無關，警方強調調查過程均依法執行。

有民眾在臉書「爆料公社」指控，他的母親20日傍晚遛狗準備回家時，突然衝出2名自稱警察的男子，指稱母親涉及詐欺案件，他的母親認為對方可疑，不理他們直接要回家，不料2人尾隨上來，他的母親拚命抵住門，最後木門卻被撞破，母親也被壓制在地。

民眾不滿表示，「為什麼不能等轄區警察過來，讓我媽安心再搜索？」還表示後來派出所警察有來，他們為了慎重，請這些警察出示證件，對方竟表示有穿制服就是真警察，民眾質疑現在這些制服都買得到，整個過程就是讓他的母親驚恐不已。

他還表示，後來查出是有詐騙集團使用網路時，ip有經過他家位置，他認為警方執法粗暴、抓錯人，擔心媽媽會因此事留下心理陰影。

對此北市刑大表示，警方持搜索票查緝不法，發現陳婦準備前往搜索地點，要求對方出示證件盤查，但她反應激動，拒不配合，警方逕行搜索時，陳婦還抵住門口，阻擾警方執行。

警方表示，偵查佐為排除自身及受執行人危害，於是出手制止，等左營分局新莊派出所員警到場，確認北市刑大人員身分，但經再三說明，陳女及其家人仍拒不配合，，大隊員警只好破門並完成搜索。

北市刑大強調，本案員警依法執行公務，並已確認受執行人人別及處所，均與搜索票相符，本來就是要搜索陳的住家，民眾指控「警察抓錯人」，明顯與事實不符。