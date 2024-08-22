好市多為給顧客方便，退貨條件極為寬鬆，但卻遭到部分人濫用。近日就有一名男網友表示，媽媽要求把普渡的供品拿去好市多退貨，讓他不知如何是好，上網求救。

男網友在臉書「爆料公社」發文表示，家中普渡完後，媽媽叫他把罐頭跟泡麵通通拿回去好市多退貨，但自己臉皮實在太薄，覺得不好意思，詢問大家到底該怎麼辦。

一名網友教原PO，以後母親節買禮物給媽媽看一眼後，就拿回去退貨，讓眾人笑翻，直呼媽媽下次就不敢了。(圖／爆料公社)

網友們看到後也砲轟：「這樣拜拜目的不就打水飄了」、「我會教育我媽媽」、「這也太誇張了」、「很多大賣場都會有這種問題...餅乾跟拜拜套餐組上面還有插香的洞」、「說真的滿缺德的」、「我會拿錢給媽媽，東西拿去捐」、「第一次聽說有人要把供品退貨，好扯哦」、「恥度沒有下限」、「怎麼不乾脆直接在好市多拜一拜，連搬貨都免了」。

其中一名網友給建議，「以後母親節記得買禮物回來給媽媽看，然後看完就拿去退貨」，讓全場笑翻，2300人點讚，紛紛留言：「這招太絕了」、「保證媽媽下次不敢了」、「果然能打敗魔法的只有魔法」、「不點讚不行」、「這招厲害了，以毒攻毒」、「不給你按讚，真覺得對不起我自己」、「狠一點，還要帶著媽媽到現場親眼看著你退貨」。