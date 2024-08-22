復興崗校友合唱團演唱撼動人心歌曲，為現場觀眾帶來震撼聽覺饗宴。（記者袁銘駿攝）

國防部藝工隊以舞蹈演繹國軍先賢犧牲生命，換取抗戰勝利的英勇戰史。（記者謝承宏攝）

現場觀眾於音樂會尾聲齊唱《英勇勳章》，並揮舞國旗，表達愛國情懷。（記者袁銘駿攝）

「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會昨日於臺北國際會議中心盛大登場，透過音符與影像講述國軍先賢用生命對抗侵略的光榮歷史，最後更以《黃埔禮讚》、三軍軍歌等曲目，以緬懷與感恩的心，將愛國精神與榮耀世代傳承。

國防部昨日舉辦「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會，國防部長顧立雄出席，並邀請國人共享精采的音樂饗宴；音樂會以「用音樂說國軍的故事」為主題，帶領聽眾穿越時空，從黃埔建校、八年抗戰、臺海戰役等時期，直到今日的族群融合與全民共同參與國防，每一首歌曲和表演都是一段歷史的縮影，讓國人感受到國軍的赤膽與忠誠。

音樂會的序幕在雄壯的國歌聲中拉開序幕，全場觀眾齊聲高唱，氣氛熱血澎湃。隨後，國防部藝工隊演繹「黃埔初創、源遠流長」，展現黃埔子弟勤訓精練、不畏艱難的革命精神；國防部示範樂隊則以《熱血歌》、《長城謠》及《歌八百壯士》等經典曲目，結合沙畫家莊明達呈現對日抗戰等視覺藝術，將音樂與影像完美融合，令觀眾沉浸在音樂與歷史的交織中。

在音樂會中，柴寶琳、曹維琪等多位知名聲樂家演唱《出發》、《抗敵歌》等抗戰歌曲，將全體軍民保疆衛土的愛國情操表現得淋漓盡致。南方二重唱也帶來《夢駝鈴》、《客家本色》及《望春風》等膾炙人口的曲目，以民謠和客語歌曲展現出我國多元文化的融合與發展，激起現場觀眾的共鳴。

值得一提的是，花蓮縣太平國小布農兒童合唱團的登臺演出，孩子們用天籟般的童聲獻唱《風雨生信心》，以無邪而純淨的嗓音詮釋《拍手歌Kipaqpaq Ima》，與現場觀眾熱烈互動，獲得全場如雷的掌聲。

知名歌手姚可傑擔任壓軸演出，獻唱《永遠不回頭》等多首家喻戶曉的歌曲，更是滿滿的回憶殺！最後，《黃埔禮讚》、三軍軍歌和《英勇勳章》等曲目的奏響，讓觀眾在樂曲中回顧黃埔百年的光輝歷史，一同見證國軍先賢先烈英勇抗敵的衛國精神，音樂會在感動中圓滿落幕。