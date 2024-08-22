近年不少年輕人會穿洞洞鞋搭配襪子，成為一股新潮流，一名男子表示，他穿增高型的洞洞鞋，結果跌倒、摔斷腿，經歷PO上網後釣出一票苦主曬自己打石膏的照片，抱怨穿增高型的洞洞鞋經常拐到，有女網友說，她從樓梯上摔下來，骨頭斷裂需開刀治療，無法下床行走還得包尿布。

原PO昨（21）日於《Threads》指出，洞洞鞋鞋底有增高效果，他穿著時不慎跌倒，導致摔斷腿，到醫院打石膏，他崩潰「走路走到腿斷掉我是第一個嗎？」

貼文釣出大票苦主，表示穿增高洞洞鞋經常拐到、受傷，呼籲有同鞋款的快丟掉，「很常走一走拐到欸，怕」、「我昨天才拐到，但我明明有在看路」、「我每天也是都在被洞洞鞋拐到」、「我是騎車急煞，腳下來的時翻船，腳踝那斷了3根。」

也有多人PO出自己打石膏的照片，其中一名女網友說，她穿洞洞鞋在樓梯上拐到，從高處摔下來，導致骨頭斷兩根，嚴重到要開刀，無法下床如廁，「21歲了還要包尿布，讓媽媽幫忙換，真的丟臉到不行」，呼籲有增高型洞洞鞋的快丟掉。

但在《Threads》上面，還是有不少洞洞鞋愛好者，讚洞洞鞋穿起來很舒服、百搭，多數人會搭襪子一起穿，若擔心穿洞洞鞋會拐到，可避開增高型，改買一般高度的，也能穿出個人風格。