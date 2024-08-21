一名驗光師經常看到有人用衣角或眼鏡布擦眼鏡，他表示，正確作法要用中性清潔劑以冷水沖，再用衛生紙擦乾淨，提醒要避免沐浴乳等弱鹼性清潔劑，也不能用熱水沖洗，會導致鏡片膨脹、鍍膜龜裂，貼文讓一票網友訝異，直呼「從小錯到大。」

一名驗光師近日於《Threads》指出，每次看到路上有人用衣服衣角或眼鏡布擦眼鏡片，「彷彿都能聽到鏡片在尖叫。」他表示，清潔鏡片只能用中性的洗碗精清洗，冷水沖過後拿衛生紙擦，盡量避免弱鹼性的沐浴乳，也不能用熱水沖，因為鏡片遇熱會膨脹，鍍膜會龜裂。

藥師周本正也曾在臉書解釋，眼鏡布主要功用是包覆眼鏡，避免鏡片和眼鏡盒摩擦，若長期使用眼鏡布或其他布擦拭鏡片，用久了會因布上卡灰塵，刮傷鏡片，最好的方式是用洗碗精或冷水清潔。

貼文讓一票人驚喊，原來一直都做錯，網友紛紛留言，「我也是最近才知道不能用眼鏡布直接擦，原來我從小錯到大」、「我這次配眼鏡，驗光師也有提醒我」，但也有人認為眼鏡是消耗品，幾年就要更換一次，清潔鏡片方便就好。