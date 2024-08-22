細看國防預算6470億元，總預算4760億元含有軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元，特別預算904億元含有新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元。（行政院提供）

行政院今核定明年度中央總預算，行政院列出各項重要施政項目預算，其中國防預算整體規模為6470億元，包含總預算4760億元、特別預算904億元、非營業特種基金806億元，較今年度相同基礎增加464億元，約增7.7％。

細看國防預算6470億元，總預算4760億元含有軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元，特別預算904億元含有新式戰機採購430億元、海空戰力提升474億元。

在公共建設計畫預算，整體規模達6483億元，包含總預算編列2644億元，加上前瞻計畫第5期特別預算574億元、營業與非營業特種基金3265億元，較今年度相同基礎增加679億元，約增11.7％。

在科技發展計畫預算，整體規模達1965億元，包含總預算編列1466億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算129億元、國防科技經費85億元、營業與非營業特種基金285億元，較今年度相同基礎增加77億元，約增4.1％。

在打詐經費預算，整體規模達73億元，相較今年度預算13億元，增加約60億，其中網路科技運用精進計畫增約50億元、新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版增約10億元。

在淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫預算，整體規模1161億元，包含總預算編列364億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算19億元、營業與非營業特種基金778億元，較今年度相同基礎增加206億元，約增21.6％。

在衛福經費預算，整體規模3736億元，包含總預算編列3702億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算34億元、較今年度相同基礎增加327億元，約增9.6％。

在教育經費預算，整體規模4254億元，包含總預算編列4217億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算37億元，較今年度相同基礎增加322億元，約增8.2％；體育預算部分，整體規模達178億元，包含總預算編列93億元、營業與非營業特種基金85億元，較今年度相同基礎增加25億元，約增16.6％。

在0-6 歲國家一起養2.0預算，整體規模1085億元，包含總預算編列1082億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算3億元，較今年度相同基礎增加52億元，約增4.6％；文化預算部分，整體規模459億元，包含總預算編列437億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算22億元，較今年度相同基礎增加49億元，約增9.5％

在整體治水經費，整體規模 551億元，包含總預算編列351億元、前瞻基礎建設計畫第5期特別預算180億元，較今年度相同基礎增加159億元，約增40.4％。

針對中央對地方補助部分，明年度總預算編列2501億元，加計中央統籌分配稅款增加數696億元，中央對地方整體協助財源共增加895億元，約增14.1％。

最後在軍公教現職人員待遇調整，整體經費規模約272億元，包含中央負擔約212億元（明年度總預算編列經費）、特別統籌分配稅款協助鄉鎮市數10億元、地方政府負擔50億元。