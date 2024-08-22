第6屆「府城漢堡啤酒節」將於8月31日、9月1日的周末上午11點至晚上9點盛大登場，今年「漢堡啤酒節」主題以「厚」為象徵，集結46家職人漢堡、行動餐車、小吃甜點及精釀啤酒調飲，在新光三越台南新天地西門廣場打造草地野餐嘉年華，堡迷們可以在千坪的戶外場地當中品嚐料豐味美、口感層次飽滿的巨大漢堡，像是售價近1600元的「美國極黑牛小排三明治」、麻辣臭豆腐入料的「臭豆腐豐味堡」等。

今年「府城漢堡啤酒節」以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統，照片為台南晶英的「美國板腱牛三明治」，售價280元。（圖／台南晶英酒店）

府城文化底蘊有多深厚，咱們的漢堡就有多厚，古都歡慶「台南400」，深遠歷史力量持續發酵，今年「府城漢堡啤酒節」以漢堡厚度詮釋台南「厚禮數」的人情傳統，層層疊起麵包、蔬菜、肉排與醬料，堆出不僅具有深度的美味，更具視覺衝擊力的漢堡。台南晶英酒店每年都推出尊爵級漢堡來挑戰饕客味蕾與口袋深度，本次特別推出南洋風味「美國極黑牛小排三明治」，選用頂級帶骨牛小排，搭配慢燉香料蔬菜與越式酸甜辣椒醬，肉質軟嫩多汁，再以酸種麵包襯托，每份售價1580元。業者透露這款要價不菲的「美國極黑牛小排三明治」，每天限量推出，整體有長20公分，最大的賣點就是牛小排整片肉排入料，骨頭另外用來裝醬汁，這款漢堡不只深具美味「食」力，超高的顏值也充滿可看性。

「漢堡啤酒節」主題以「厚」為象徵，集結46家職人漢堡、行動餐車、小吃甜點及精釀啤酒調飲，陪民眾歡度周末。（圖／絲旅台南虎山館）

如果口袋沒這麼深，台南晶英另有售價280元的「美國板腱牛三明治」；絲旅台南虎山館主廚也推出特製「臭豆腐豐味堡」，以臭味聞名的麻辣臭豆腐為主體，搭配肉末酸豆角、小黃瓜與台式泡菜，打造厚實麻香、令人難以忘懷的創意美味，每份180元。另有每份售價180元的「三杯雞米堡」，多款漢堡滿足民眾味蕾。

「府城漢堡啤酒節」將於8月31日、9月1日的周末在新光三越台南新天地西門廣場盛大登場。（圖／台南晶英酒店）

「府城漢堡啤酒節」活動中，台南晶英與「Aha親子五感探索派對」舉辦親子五感體驗坊「厚盛ㄟ」，帶領孩童認識美味漢堡包。（圖／台南晶英酒店）

活動現場另規劃有親子互動體驗坊、即興樂團表演、以及刺激精彩SOUL BEATS K-POP熱歌勁舞比賽，在地職棒球隊統一獅吉祥物萊恩與盈盈也將現身同樂。台南晶英與「Aha親子五感探索派對」特別規劃與漢堡相關的「厚盛ㄟ」課程，引導孩子學習漢堡製作過程、認識在地食材與內餡配料，最後還能利用輕黏土做出漢堡迴力車同樂。另外，台南晶英還與台南市政府警察局第二分局、台南市消防局第七大隊中正分隊攜手合作，讓孩童們穿上迷你版制服，參與事故模擬情境，親身體驗人民保母的工作，在寓教於樂中增進孩童對社會安全的認識和興趣；再加上折氣球達人秀、復古童玩攤、紙飛機大賽等趣味活動，從白天到夜晚節目不停歇，讓大人小孩在美味漢堡與娛樂雙重體驗中，共度美好的周末假期。

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