基士德指出，公司在中國大陸地區業績雖仍維持穩定，但因大陸市場內捲嚴重，競爭加劇結果影響到獲利表現，導致上半年業內小虧208萬元，惟損失金額較前期大幅縮小；加上業外獲利4,606萬元的挹注(其中包含認列轉投資裕山公司投資利益1,457萬元)，獲利明顯優於去年同期。

極端氣候加重缺水危機，基士德加速在水資源相關業務布局，今年7月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，含稅金額1,530萬元，跨入海水淡化之水資源相關領域；因應淨零及水資源的需求，台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。

在中國大陸市場方面，基士德在新質生產力、高品質發展及雙碳政策的指引下，新一輪大規模設備更新正在積極推進，國務院國資委負責人表示，未來5年中央企業預計安排大規模設備更新改造總投資超人民幣3萬億元，隨著第三季地方債、超長期國債發行節奏加快，基礎建設速度將可能提高。

基士德將持續推動智能、高效及模組化的降碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發，以持續公司整體業務發展。