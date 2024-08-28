彰銀2024年上半年合併淨收益207.54億元、年增5.26％，稅後淨利74.44億元、年增4.76％，雙創同期新高，每股盈餘（EPS）0.66元。資產規模3.1兆元、淨值1940億元，亦雙創同期新高，資產報酬率（ROA）0.25％、股東權益報酬率（ROE）3.9％。

彰銀發言人吳慧貞表示，受惠台灣經濟活動持續活絡，彰銀上半年營運績效穩定提升，總存款量2.54兆元、年增8.47％，其中台幣增加10.41％、外幣增加3.21％，總放款量1.87兆元、年增8.76％，主要來自中小企業及房貸分別成長12.22％、9.25％。

觀察彰銀上半年獲利概況，利息淨收益110.63億元、雖年減0.49％，但手續費淨收益38.37億元，年增達50.67％、創同期新高，投資淨收益56.99億元、年減3.94％，仍創同期次高。逾放比降至0.16％、備呆覆蓋率升至778.69％，資產品質維持良好水準。

吳慧貞指出，彰銀上半年核心業務穩定成長、財富管理業務表現優異，財管手續費淨收益24.31億元、年增46.1％，放款手續費淨收益11.21億元、年增達88.57％。預期在財管業務持續暢旺下，下半年手續費淨收益仍可維持銷售動能。

展望後市，彰銀認為，台灣受惠AI商機與終端需求回升，就業市場穩定與股市交易活絡，帶動民間投資動能復甦，景氣有望延續「溫熱」態勢。面對利率變化、地緣風險、美國總統大選等不確定因素，將靈活調整投資部位期間配置，審慎評估各項風險、保持充裕流動性。

對於下半年業務策略，彰銀表示，將全力衝刺企金、消金、財富管理及財務操作獲利四大支柱，並持續調整授信結構，同時增加多元存款來源、擴大外幣存款基磐，把握財富管理商機，在台美利差縮窄趨勢下，嚴密觀察國際市場變化。

海外布局方面，彰銀指出，除了近期已獲金管會核准的澳洲雪梨、加拿大多倫多分行外，預計將在第四季再向金管會申設馬來西亞納閩分行、並同步成立吉隆坡行銷服務處，持續拓展全球金融服務網路。