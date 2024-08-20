勞動部勞動力發展署桃竹苗分署一直以來致力於提供優質的服務品質，為協助轄區企業解決選才、育才和留用人才等需求，以面對少子化與高齡化所帶來的挑戰，除協助企業辦理在職員工訓練提升職能外，也提供雇主進用勞工相關獎補助措施，至少涵蓋超過30項以上的人才運用方案，同時為解決企業在人才培育過程中選訓用留各階段所遭遇的問題，推出「企業服務速可達」，藉由整合性、一站式及客製化的快速便捷服務模式，該項服務自推出後，已服務轄區近3,000家企業，廣受好評。

桃竹苗分署今年首創「企業服務速可達」，以「企業有需要，我們給車票」為理念，首先，將企業運用的職訓、就服各項計畫措施進行歸納整合，製作計畫資源地圖、企業資源手冊等清楚表達計畫重要資訊，節省企業尋找政府資源的時間，再透過專業顧問提供企業組織營運診斷的諮詢輔導、專人駐點服務協助計畫申請與資源轉介，讓企業就人力需求迅速正確應對組織內部的人才發展策略，得以運用分署各項計畫資源(如產訓合作訓練、僱用獎助津貼) ，並結合分署「企業人力資源服務網」輔以24小時全年無休的智能客服，對於企業在人才培育資源的疑問進行即時解答，以確保企業在培訓方面得到最適切的協助，讓企業可以突破時間及地點限制，輕鬆使用分署資源，目前網站已超過3萬5,000人次使用。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署自實施「企業服務速可達」以來，不但改變現有的服務方式，並結合數位科技，提供企業更加全面、便捷的人力資源服務，同時也為員工的職涯發展提供了更多的支援和幫助，大大提升員工留任意願，轄區馨香居家長照機構透過輔導成功申請「在職中高齡者及高齡者穩定就業訓練補助實施計畫」，藉由在職員工的留任，緩解了長照業人力短缺的問題，此外「企業服務速可達」讓企業完整性的一次取得分署計畫資源與服務措施，並依企業人才需求制定培訓課程，加強員工技能，使企業得以持續發展，歡迎企業踴躍申請。

想瞭解分署各項人才培育計畫資源，需要專人進場服務，或是專業輔導顧問團隊諮詢，或參加提升企業人力資源技能與專業職能的人資課程、勞動法令講習及企業二代接班人等講座與研討會，歡迎至桃竹苗企業人力資源服務網（https://hrservice.wda.gov.tw/)預約報名或撥打專線03-4855368轉分機1926-1933由專人提供諮詢協助。