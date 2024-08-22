中國大陸商務部發言人何亞東22日主持例行新聞發布會。路透提問，大陸最新決定對原產於歐盟的進口相關乳製品進行反補貼立案調查，是否是為了報復歐盟執委會降低卻不是放棄對大陸電動汽車徵收關稅的舉措，對此，何亞東指出，首先說明的是，本案是應大陸國內產業申請發起的，這與歐委會在沒有成員國和產業界申請的情況下，貿然發起對大陸電動汽車反補貼調查有著本質區別。

何亞東表示，根據大陸相關法律法規和世貿組織規則，國內產業有權提起貿易救濟申請，維護正常市場競爭秩序和自身的合法權利。大陸商務部收到申請後依照法定程序與歐方就補貼事項進行了立案前磋商，對申請人提交的材料和相關證據進行了審查。商務部認為，大陸國內產業申請符合反補貼調查立案條件，決定發起調查。

何亞東強調，本案剛剛啟動調查，將依據大陸有關法律法規、遵循世貿組織規則，公開透明地開展調查，充分保障各利害關係方權利。