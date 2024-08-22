金融數據供應商標普全球（S＆P Global）22日公布，美國8月綜合PMI初值由7月的54.3降至54.1，創四個月新低，但遠高於榮枯線50。其中服務業PMI由55升至55.2，創兩個月高點。製造業由49.6降至48，創八個月新低。

標普首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「8月PMI數據顯示經濟穩健增長，有助於緩解近期市場對經濟衰退的擔憂。但經濟增長愈來愈依賴服務業，製造業已陷入衰退。」

美國8月商業活動穩步擴張，預示第三季經濟成長率可望超過2％，加上通膨降溫、逐步「回歸正常」，為美國聯準會（Fed）啟動降息循環增添底氣。

標普與漢堡商業銀行（HCOB）同日公布，歐元區8月綜合PMI初值由7月的50.2升至51.2。其中服務業PMI由51.9升至53.3，創四個月高點。製造業由45.8降至45.6，創八個月新低。