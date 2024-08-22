但是復甦情況為好壞參半，佔主流地位的服務業強勁反彈，抵銷了製造業更深層的低迷。
標普全球編制的漢堡商業銀行(HCOB)歐元區綜合PMI初值，在八月彈升到51.2，高於七月的50.2，也高於預期的50.8。
相同的數據，德國為48.5，法國為52.7，歐元區以外的英國為53.4。
儘管歐元區企業以更快速度漲價，但企業活動仍出現反彈。綜合產出價格指數從52.1上揚到52.9。
此外歐元區七月通膨意外地拉高、具韌性的勞動力市場、穩定的經濟活動，這些都會讓歐洲央行變得更加謹慎。
在6月首次下調存款利率後，歐央政策官員在7月暫停了加息。
路透在上周公布一項調查，顯示今年還會有兩次降息。
歐元區八月服務業PMI初值飆升至53.3，高於七月的51.9，也超越調查預期的無變化。
相同的數據，德國來到51.4，法國為55.0，歐元區以外的英國為53.3。
儘管一些活動是由服務企業壓低積壓工作所推動，但是整體需求有獲得改善。新商業指數從50.8升至51.3，為近3個月新高。
歐元區八月製造業PMI來到45.6，低於七月的45.8。不過衡量產出的指數從45.6微升至45.7。
相同的數據，德國來到45.6，法國為42.1，歐元區以外的英國為52.5。
工廠經理的樂觀情緒再次減弱，他們快速地減少了人力，為去年11月以來最快速。製造業就業指數從47.0降至46.6。
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