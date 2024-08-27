嘉義市長黃敏惠與國健署長吳昭軍會談肝炎防治工作及成效。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

導世界衛生組織宣示2030年消除病毒性肝炎，衛福部國健署拚超前於2025年消除C肝，為提升篩檢率，補助45至79歲初次篩檢者免費篩檢，署長吳昭軍27日拜會嘉義市政府，市長黃敏惠允諾全力配合實踐2025消除C肝的目標。

黃敏惠表示，2019年起嘉義市與民間團體合作防治C肝，醫院團隊到社區為30歲以上市民篩檢C肝，並建立系統化C肝陽性個案追蹤機制，促個案就醫，經過多年努力，截至今年3月全市45-79歲的篩檢涵蓋率已近7成（66.9％）、治療率96％。

吳昭軍肯定嘉義市積極投入防治C肝的成效卓著，他還說，提升篩檢率是消除C肝的關鍵，為鼓勵醫療院所積極篩檢，今年1月起成人預防保健服務B、C型肝炎篩檢費用已由200元增至370元，並獎勵主動轉介及後續積極檢驗病毒的醫療院所各100元，希望找出C肝患者，及早接受治療。

嘉市府衛生局長廖育瑋指出，嘉義市每10人有3人未曾篩檢過，是肝臟病變的高危險群，今年持續到社區辦篩檢，且8月啟動「藥篩C肝大嘉醫起來」計畫，社區藥局主動找出尚未篩檢的民眾，安排快速篩檢及就診，嘉義市診所協會也提供獎勵鼓勵基層診所找出尚未篩檢者。

市府衛生局指出，國健署補助45-79歲未曾篩檢者免費篩檢，民眾篩檢可了解自己是否受感染，保護自己及家人健康，相關訊息可查詢衛生局官網或衛生局電話（05）2338066轉國民健康科。