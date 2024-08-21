去年，特斯拉與上海臨港達成協議，宣布計畫在中國複製超級工廠。該計畫去年底已舉行了正式簽約儀式。特斯拉首次宣布該工廠時，表示計劃於2023年下半年開始建設，並於2024年第二季投入生產。

但該項目遭遇了一些延誤。 2024年5月23日，特斯拉超級工廠正式破土動工，並表示目前的目標是在2025年第一季開始生產，這仍然是一個相當「激進」的時間表。

據悉，特斯拉超級工廠將在上海臨港地區生產特斯拉的Megapack電池，該超級工廠綜合大樓佔地約20萬平方公尺。特斯拉上海超級工廠預計年產能為1萬顆Megapack電池，約40GWh儲能。特斯拉中國區高級副總裁朱曉彤表示，1萬顆Megapack電池可以為上海5萬戶家庭全年供電。

特斯拉在2024年第二季財報電話會議上表示，由於Megapack和Powerwall，該公司的儲能部署量增加了一倍以上。執行長馬斯克指出，特斯拉中國的超級工廠可能會將Megapack部署數量增加一倍甚至三倍。