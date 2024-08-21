Microchip 20日於美股盤後發布公告稱，17日偵測到牽涉資訊科技（IT）系統的可疑網路活動後，某些伺服器的使用及業務營運遭未經授權的第三方干擾。
Microchip表示，部份生產設施的運作不正常，影響履行訂單的能力，公司正在設法減輕這起事件的衝擊。
Microchip指出，已關閉部分系統，並在外部資安顧問的協助下展開調查。
外電報導，微控制器（MCU）暨類比IC供應商微晶片科技（Microchip Technology Inc.）指出，數天前的網路侵駭事件（cyber breach）已經影響到生產設施，導致無法履行訂單。
Microchip 20日於美股盤後發布公告稱，17日偵測到牽涉資訊科技（IT）系統的可疑網路活動後，某些伺服器的使用及業務營運遭未經授權的第三方干擾。
Microchip表示，部份生產設施的運作不正常，影響履行訂單的能力，公司正在設法減輕這起事件的衝擊。
Microchip指出，已關閉部分系統，並在外部資安顧問的協助下展開調查。
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