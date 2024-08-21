Microchip 20日於美股盤後發布公告稱，17日偵測到牽涉資訊科技（IT）系統的可疑網路活動後，某些伺服器的使用及業務營運遭未經授權的第三方干擾。

Microchip表示，部份生產設施的運作不正常，影響履行訂單的能力，公司正在設法減輕這起事件的衝擊。

Microchip指出，已關閉部分系統，並在外部資安顧問的協助下展開調查。