邱委員一行參訪拉脫維亞國會。（駐拉脫維亞代表處提供）

立法院民進黨立委邱志偉、許智傑、賴惠員及郭昱晴於本（8）月22至24日訪問拉脫維亞首都里加市，期間曾參訪拉脫維亞國會、國家圖書館，並會晤國會友台小組主席Ingrida Circene 等議員、漢學家及留台學人；另考察國家美術館、民族誌露天博物館、新藝術建築街區及傳統中央市場等傳統文化設施及創新產業營運管理。駐拉脫維亞代表處李憲章大使偕同仁全程陪同。

邱志偉等一行人於23日與愛國國會友台小組主席Ingrīda Circene（前衛生部長）、外交委員會副主席Irma Kalniņa、歐洲委員會副主席Ugis Ritbergs及Gatis Liepiņš等四位議員午餐敘，拉國執政聯盟「新聯合黨」（New Unity)青年黨部副主席 Arnis Rozentals、漢學家葛思語（Georgijs Dunajevs）及取得國立政治大學哲學博士學位的留台學人艾恪（Kaspars Eihmanis）等人亦應邀出席。

邱志偉致詞感謝拉脫維亞政府過去五年來大力支持我參與世界衛生大會（WHA)，尤其 Circene主席及友台小組議員助我推動台拉關係，更函請世衛組織（WHO）幹事長及國際民航組織（ICAO）秘書長邀請台灣參與，展現台拉同為理念相近國家的真諦，以及友台小組議員堅定友我情誼。

Circene主席對邱志偉等人到訪表達誠摯歡迎，並強調其與台灣淵源長達20年，前曾多次訪台，對台灣民主及經貿成就至表感佩，友台小組成員將續協助推動台拉實質友好關係。席間，許智傑、賴惠員及郭昱晴亦分別發言同聲感謝拉國政府及國會支持強化對台關係及助我國際參與，並分享此行訪拉觀感與心得。

拉國出席議員亦均踴躍發言，其中，甫參加拉國國民軍（Latvian National Guard)軍事訓練課程的Gatis Liepiņš議員更著軍服出席，並以其歷史學者的身份慷慨發言表示，當天適逢波海三國共同慶祝「波羅的海之路」（The Baltic Way)35週年，更加凸顯小型民主國家自立自強及團結合作的重要性，唯有如此，方能引起國際社會的關注與重視。

艾恪博士及漢學家葛思語也熱烈分享留台14年及前兩度赴台駐點研究的見聞與觀察，以及在台生活經驗與回憶，極有助增進雙方對當前台拉學術及高教交流現況的瞭解。席間雙方另就台海情勢、援烏抗俄、台灣資通訊及半導體在全球產業鏈中的關鍵角色及海外投資佈局、AI研發應用進展、台歐航權及協助烏克蘭重建等議題廣泛交換意見。

同日下午，邱志偉等人在 Circene主席等議員的陪同下續赴國會參訪，國會禮賓處處長全程導覽，說明拉國追求主權獨立的艱辛歷程、國會歷史沿革及運作、議事廳、投票室及文物陳列室等設施。邱志偉等人對於拉國在獨立後致力建設成熟的議會政治、積極凝聚民族意識及歷史文化傳承的相關政策及具體成果均表敬佩。

邱志偉等一行人於24日晚搭機離開拉脫維亞。