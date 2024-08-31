中國工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行和郵儲銀行等大陸國有六大銀行，30日晚間交齊2024年上半年成績單。陸媒觀察，其中5家銀行出現淨利潤和營業收入較去年同期下降，農行是今年上半年唯一淨利潤和營業收入較去年同期增長的國有大行。

此外，今年上半年，國有六大行的不良貸款餘額繼續集體走高；受貸款市場報價利率（LPR）下調、存量房貸利率調整等因素影響，國有六大行的淨息差持續承壓。

澎湃新聞報導，今年前6個月，國有六大行合計實現歸屬于股東的淨利潤總計6833.88億元（人民幣，下同），低於去年同期的6900.2億元，今年上半年合計日賺37.54億元。

上半年淨利潤方面，農行較去年同期增1.99％，工行、建行、中行、郵儲銀行和交行則年跌1.9％、1.80％、1.24％、1.51％和1.63％。可對比的是，2023年工行、建行、農行、中行、郵儲銀行和交行去年實現歸屬於股東的淨利潤增速分別為0.80％、2.44％、3.90％、2.38％、1.23％和0.68％。

營收方面，今年上半年，工行、建行和交行上半年營業收入同比下降6.0％、3.57％和3.51％，降幅居前三。另國有六大行上半年淨息差集體走低。除交行外，其餘5家的淨利息收益率均較去年同期大幅回落。

資產品質方面，延續此前走勢，國有六大行的不良貸款餘額集體走高，除郵儲銀行外，其餘5家不良率繼續回落。與去年一樣，中國銀行是今年上半年不良率下降幅度最大的銀行，不良率較上年末下降0.03個百分點至1.24％。郵儲銀行儘管不良率微升，但0.84％的不良率仍遠低於其他5家。

個人住房貸款不良率方面，郵儲銀行繼續下降，工、農、中、建、交5家銀行較去年末走高。截至6月末，工行、建行、農行、中行、郵儲和交行的個人住房貸款不良率分別為0.60％、0.54％、0.58％、0.55％、0.50％、0.48％，而2023年末分別為0.44％、0.42％、0.55％、0.48％、0.55％和0.37％。

房地產業貸款方面，隨著國有六大行在今年上半年增加投放，6月末按行業畫分的房地產業不良貸款率均未出現回升，其中農行與去年末持平，工行、建行、中行、郵儲銀行和交通銀行均出現回落。