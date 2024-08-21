永豐金控總經理朱士廷21日於今年第二季法人說明會表示，今年上半年自結稅後淨利達122.0億元，較去年同期大幅成長20.8％，續創歷史同期新高，每股盈餘為0.99元，年化ROE 12.84％，每股淨值15.67元；今年前七月稅後淨利146.09億元，已超過2020年（含）以前歷年全年水準，總資產金額破3兆元，「期待最慢五年內可以再產生1兆元資產規模」，同時對下半年經濟局勢審慎樂觀。

朱士廷表示，今年上半年整體淨收益329.0億元，年增23.8％，在銀行子公司及證券子公司獲利顯著成長的挹注下，創下歷年新高表現。主要受惠於證券手收、財管手收與法金放款手收動能強勁，以及來自於銀行子公司金融交易利得以及證券子公司資本利得的大幅成長。

永豐銀行今年上半年稅後淨利97.4億元，創下歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長的動能主要來自於手續費淨收益與金融交易利得。上半年稅後淨利年成長17.6％，優於其他金控旗下銀行同業合計的8.7％，三年及五年的年複合成長率（CAGR）也都有雙位數的成長率。在資本使用效率上，年化ROA為0.75％、年化ROE為11.23％，相較過去幾年都有顯著的提升。資產品質良好，逾放比率0.12％，優於產業平均水準，備抵呆帳覆蓋率1098％。

永豐金證券2024年上半年稅後淨利29.1億元，年增68.5％與年化ROE 16.75％皆創下歷史同期新高水準。資本利得及穩定性收入分別大幅成長60.5％與43.2％。永豐金證券總經理張李章隆表示，受惠於資本市場交易熱絡，除台股經紀手收大幅成長外，零售的複委託市占率持續保持第一，泛財富管理手收（包括複委託、基金、保險、借券）近三年持續成長，今年上半年泛財富管理手收占整體手收比重達32.6％。

展望下半年，朱士廷認為，目前市場對於9月降息1～2碼的預期較為明朗，美國的政治經濟局勢對台灣有一定程度的影響，也將持續觀察AI是否能創造市場期待的效益，永豐預期今年經濟應會實現軟著陸，對未來經濟局勢審慎樂觀。

針對下半年獲利動能能否維持，莊銘福表示，目前存放款成長率接符合期待，手續費收入上半年較佳，下半年可能會放緩，但全年仍會較去年成長，整體來說預期仍是穩健；張李章隆認為，雖然現在台股自7月份6,000多億的交易量至今有些許回縮，但不認為股市會有很大的轉折，對於下半年股市不會太悲觀。