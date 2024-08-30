香港經濟日報報導，工商銀行公告，上半年淨利年減1.9％至人民幣（下同）1,704.7億元。建設銀行公告，上半年淨利年減1.8％至1,643.3億元。農業銀行公告，上半年淨利年增1.9％至1,358.9億元。

陸媒金融一線報導，工商銀行30日召開2024年中期業績說明會。對於淨利差相關問題，工商銀行副行長兼董事會秘書段紅濤表示，淨利差走勢受宏觀與行業環境影響較大。2024年上半年，工行淨利差與可比同業變動趨勢基本一致。

推動海運淨零 永豐銀行主辦首宗節能散裝船聯貸
超車中國移動 工商銀行登陸股市值王
陸中小銀行存款利率降至「2字頭」專家：仍有下調空間
#宏觀 #工商銀行 #農業銀行 #淨利年減 #淨利差
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷