香港經濟日報報導，工商銀行公告，上半年淨利年減1.9％至人民幣（下同）1,704.7億元。建設銀行公告，上半年淨利年減1.8％至1,643.3億元。農業銀行公告，上半年淨利年增1.9％至1,358.9億元。
陸媒金融一線報導，工商銀行30日召開2024年中期業績說明會。對於淨利差相關問題，工商銀行副行長兼董事會秘書段紅濤表示，淨利差走勢受宏觀與行業環境影響較大。2024年上半年，工行淨利差與可比同業變動趨勢基本一致。
大陸國有六大行（工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行）近日相繼公布半年報，2024年上半年，僅農業銀行淨利維持增長，其餘五家銀行淨利年減1％至2％。
香港經濟日報報導，工商銀行公告，上半年淨利年減1.9％至人民幣（下同）1,704.7億元。建設銀行公告，上半年淨利年減1.8％至1,643.3億元。農業銀行公告，上半年淨利年增1.9％至1,358.9億元。
陸媒金融一線報導，工商銀行30日召開2024年中期業績說明會。對於淨利差相關問題，工商銀行副行長兼董事會秘書段紅濤表示，淨利差走勢受宏觀與行業環境影響較大。2024年上半年，工行淨利差與可比同業變動趨勢基本一致。
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