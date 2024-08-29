北富銀深知員工為企業最寶貴的資產，用心打造友善職場環境，自2005年起開辦員工持股信託，提供員工全方位的福利措施，更積極鼓勵企業客戶成立員工福利信託，協助企業與員工共同打造更充實的退休金計畫。在全力推廣下，北富銀受託資產規模持續增長，穩居市場第二名，體現信託服務的專業與創新實力，並贏得眾多企業的認可。

為提供更高品質的金融服務，擴大信託影響力，北富銀從組織、人才、行銷等各層面全面升級，制定精細的業務發展計畫，組建股權專家團隊，提供一站式「挺公司」、「傳家業」、「護員工」的整合性規劃，滿足企業在員工照護、股權穩定和接班傳承等多方面需求。同時，北富銀與會計師事務所密切合作，以互補結盟提供客戶完整的解決方案。

北富銀在商品上亦力求精進創新。為協助企業建立可信賴的機制，凝聚員工和股東的營運共識，推出「公司留才」模組及「企業主傳承」模組，客戶可依據具體需求選擇多元適切的信託方案，為未來的公司發展奠定穩固基礎。

因應數位時代變革，為滿足客戶對效率及安全的需求，北富銀運用數位技術能力，多面向推升使用者的便利性。首先，提供員工使用網路銀行及行動銀行，便捷查詢自身員工福利信託的資產狀況；其次，建立法人信託平台，企業可透過平台直接上傳檔案，降低資料傳遞的風險。此外，為帶給企業更友善的信託服務，明年再啟用日常報表上傳及下載功能，優化客戶的體驗。

展望未來，北富銀將秉持「正向力量、成就可能」核心精神，持續深化及擴展信託業務，發揮普惠金融價值，實現信託業務創新，透過全面優質的信託服務，協助客戶達成資產管理目標，共創理想未來。