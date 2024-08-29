兆豐銀行一向重視信託友善金融服務，且為首家加入「失智友善組織」的公股銀行，同時創新結合醫療科技，為高齡及(疑似)失智者客戶設置「信託友善服務空間」；為服務高齡與身心障礙客戶，除推出「幸福預守預開型安養信託」外，特別設計安養信託好讀版「認識安養信託」，並透過異業結盟科技檢測、信託公會「高齡風險評估試算表」等方式了解客戶，提供量身訂做的信託服務；另推出於發生失智／失能等情形啟動條件之信託機制，完善規劃客戶實際需求，並率先同業訂定「辦理失智者或疑似失智者信託服務建議做法」，後續透過RPA追蹤客戶受監護輔助宣告狀態，以系統提醒信託專員提供關懷與友善服務。

在落實推動信託2.0跨業結盟方面，兆豐銀行積極與科技業者、社福機構及法稅專家等洽談結盟，推廣信託理念，並與結盟夥伴擴大合作範疇包括：編製安養信託好讀版、拍攝信託宣傳影片、共同參展、首創社宅結合安養信託、引介信託監察人等；兆豐銀行針對失智者照護、經濟安全及金融友善議題，邀集產官學界合作夥伴共同倡議，創新舉辦跨業結盟交流論壇，共同打造高齡及(疑似)失智者最完善的信託照護平台。

為滿足信託客戶生活面向需求，兆豐銀行將持續深化信託跨業結盟，提升信託友善的加值服務，從客戶角度出發，將民眾辦理安養信託各階段所需的服務皆納入規劃範疇，透過整合內部與跨業結盟之軟硬體資源，攜手打造完整信託服務網。