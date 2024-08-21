臺企銀今年與多家養護機構合作，派員至養護機構參與活動，透過園遊會中舉辦互動遊戲與有獎徵答等，藉此向長者及家屬用趣味性的方式推廣安養信託，減少長者與家屬對於安養信託的陌生感。

臺企銀近期攜手祥寶長照集團，派員至旗下怡德老人長期照顧中心的長者生日會，把握長者與家屬聚集時刻，與長輩與家屬互動拉近彼此距離，並分享安養信託的運作方式及優勢，透過安養信託將資產交付給信託機構管理，確保長者在安養期間能獲得足夠照顧和支持。

臺企銀指出，藉由安養信託機制，長者可以避免因財務問題而影響到安養生活品質，也能更有效地做好財務規畫，以應對未來的醫療及生活開支，保護資產的同時也能降低高齡詐騙的風險，建構老年生活財務安全網。

臺企銀善盡企業社會責任並落實高齡金融友善，將持續致力於推廣安養信託並落實普惠金融，並積極培育同仁取得「高齡金融規畫顧問師」及「家族信託規畫顧問師」證照，增進全體同仁信託專業能力，為顧客提供更完善的信託業務諮詢，努力成為客戶首選的金融機構。