雄獅旅行社積極推動留才、徵才措施，經董事會通過，自今年8月首度啟動員工持股信託，由中國信託商業銀行擔任受託銀行，雙方簽訂員工持股信託契約。藉此強化留才以及增強員工向心力、凝聚力外，也是響應 ESG 永續經營發展趨勢，落實企業社會責任。
雄獅表示，持股信託會依員工的職等設定，從員工每月薪資中自提，且公司100%相對提撥公提金，透過定期定額存入信託帳戶，正職員工只要任職滿半年，即可加入此計劃，讓員工也能持有公司股份成為股東，在員工薪資外，也能共享經營成果，幫員工累積退休財富，為退休生活作準備，估受惠員工達上千名。
同時，雄獅也重視員工身心健康發展，策劃多元福利措施，如社團活動、身心靈講座、重視同仁健康規劃一系列運動 ，並提供「生日快樂假」、「公益假」等新福利，讓同仁達成工作與生活平衡，另外，提高「（陪）產檢假」天數，並首創「孕期營養金」照顧職場孕媽咪，積極落實幸福企業。
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